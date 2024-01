Salvini | dalla Lega una legge per combattere l' antisemitismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Una nuova ondata disi è diffusa in Europa: lal'ha contrastata e la contrasterà in ogni modo". Lo afferma sui social il vicepremier Matteo, annunciando un disegno dipresentatoalla vigilia del Giorno della Memoria, "grazie all'aiuto dell'Unione Associazioni Italia-Israele, per adottare concretamente nel nostro Paese le misure contro l'e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)". "Stiamo con Israele, baluardo di democrazia e libertà, con il suo diritto ad esistere e difendersi, senza se e senza ma", assicura il segretario leghista. L'ultimo dei 3 articoli del disegno diprevede che il diniego, ai sensi dell'articolo 18 ...