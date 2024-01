Salto con gli sci femminile | Pinkelnig vince gara-1 a Ljubno davanti a Prevc e Loutitt Due italiane a punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Evaha vinto la primaindividuale del fine settimana sul trampolino piccolo HS94 di, valevole per l’ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. La veterana austriaca ha centrato il terzo successo dell’inverno, raggiungendo quota 12 affermazioni complessive nel circuito maggiore.si è imposta grazie al miglior punteggio in entrambe le serie, rifilando 6.8alla padrona di casa slovena Nikae restando in corsa per la Sfera di Cristallo. Secondo posto comunque importante in ottica classifica generale per la classe 2005, che conserva saldamente il pettorale giallo precedendo sul podio nellaodierna la canadese Alexandria ...