Salernitana-Roma | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Dopo la trasferta in terra araba, dove la Roma ha battuto in amichevole l’Al-Shabab, la squadra si è ritrova ta a Trigoria per il consueto ... (sportface)

La Serie A torna al completo per la 22a giornata: a caratterizzare il turno ci sarà il big match di domenica pomeriggio tra Lazio e Napoli, chiude ...Questo turno di campionato, che vede il ritorno di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che ha visto trionfare i nerazzurri, si aprirà con Cagliari ...Nessun nuovo rinforzo per la Salernitana, che contro la Roma avrà gli stessi uomini già schierati in difesa ed attacco in occasione del match con il Genoa. La delusione per ...