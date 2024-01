Sabato di tensione per i cortei pro-Palestina nel Giorno della Memoria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Si annuncia undiper ipro-programmati a Roma, Milano, Napoli e Cagliari in coincidenza con il. Dopo l'allarme lanciato dalle Comunità ebraiche, le questure coinvolte hanno vietato le manifestazioni chiedendo che vengano rinviate ad altra data. Nella circolare inviata ai questori il Viminale ha avvertito che tenere inelpotrebbe fargli "assumere connotazioni lesive" dello "spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali, nonchè di condanna alla persecuzione del popolo ebraico". Le manifestazioni "potrebbero determinare, anche in relazione all'attuale contesto conflittuale internazionale, il ...