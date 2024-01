Sabalenka vince Australian Open | Zheng battuta in finale

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Arynaha vinto gli2024. La bielorussa, campionessa in carica e testa di serie numero 2, inoggi 27 gennaio ha battuto la cinese Qinwen, testa di serie numero 15, per 6-3, 6-2 in 1h17'. La 25enne bielorussa conquista il secondo titolo della carriera nello Slam dopo quello vinto un anno fa sempre a Melbourne.chiude il torneo senza cedere nemmeno un set. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

Aryna Sabalenka, per la seconda volta consecutiva, è campionessa degli Australian Open. Anche l'edizione 2024 è sua: niente da fare per la cinese Qinwen Zheng. L'asiatica fa quel che può, ma deve cede ...La bielorussa si riconferma campionessa dopo il successo nel 2023, regolando un’avversaria eccessivamente fallosa. Secondo successo Slam in carriera per la n.2 del mondo ...La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto l'Australian Open battendo in finale la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h 16' di gioco. Sabalenka, numero 2 del ranking ...