Sabalenka vince Australian Open | Zheng battuta in finale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Arynaha vinto gli2024. La bielorussa, campionessa in carica e testa di serie numero 2, inoggi 27 gennaio ha battuto la cinese Qinwen, testa di serie numero 15, per 6-3, 6-2 in 1h17?. La 25enne bielorussa conquista il secondo titolo della carriera nello Slam dopo quello vinto un anno fa sempre a Melbourne.chiude il torneo senza cedere nemmeno un set. La bielorussa conquista il 14esimo titolo della carriera, il nono su superfici veloci e il primo da maggio dello scorso anno. “Sono sorpresa dal livello di gioco che ho espresso in queste due settimane. Mi sentivo sotto pressione, ma ho pensato solo a lavorare sodo. Se devo essere sincera, non mi aspettavo di poter mostrare questo livello di gioco con continuità. Ora ...