Sabalenka si conferma campionessa degli Australian Open

(Di sabato 27 gennaio 2024) La bielorussa batte in finale Qinwen Zheng 6-3 6-2 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Arynavince glifemminili 2024. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, bissa il successo di un anno fa e in finale ha la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, 12esima testa di serie, per

Aryna Sabalenka conferma il titolo del 2023 al termine di un torneo dove ha avuto una marcia, almeno, in più di tutte le altre e senza mai perdere set lungo sette partite in cui, alla fine, ha subito ...Aryna Sabalenka si conferma regina degli Australian Open. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, bissa il successo di un anno fa e in finale ha la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, ...Sabalenka, senza aver perso un set in tutto il torneo, ripete il successo del 2023 e conferma che Melbourne rappresenta il suo terreno di caccia preferito. Finisce 6-3 6-2 in meno di un'ora e 20 ...