Rubavano piante di lentisco dirette al festival di Sanremo | 4 arresti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quattro uomini di 31, 34, 35 e 54 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver rubatodiin una proprietà del Demanio nei boschi vicino a Grosseto. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri forestali. Si tratta diche dovevano essere portate in Liguria e poi rivendute per gli allestimenti deldi. Gli arrestati dovranno rispondere di furto aggravato in flagranza. Il giudice Agnieszka Karpinska di Grosseto ha convalidato l'arresto e ha stabilito la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto con effetto immediato.