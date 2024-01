Rubano piante per gli allestimenti del Festival di Sanremo | 4 arresti a Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Se rivendute al mercato nero, quelleavrebbero fruttato circa 60mila euro. Per questo quattro cittadini tunisini sono stati arrestati acon l’accusa di aver rubato del lentisco, una pianta cespugliosa che sarebbe stata portata in Liguria e rivenduta per glideldi. Gli arrestati, tutti residenti nella provincia di Imperia, si erano nascosti nella boscaglia di Sticciano Scalo facendo base in un furgone giallo che da qualche giorno aveva attirato l'attenzione. Quando i carabinieri hanno deciso di procedere al controllo li hanno scoperto intenti a tagliare lee a caricarle sul furgone dove dentro è stata trovata l'attrezzatura per potare gli alberi e raccogliere i rami e le foglie che ...