Romina Carrisi | l’attacco a Fiorello dopo le battute su Axel Lupo | “Puro bullismo”

(Di sabato 27 gennaio 2024)è appena diventata mamma di, un bellissimo bambino che ha avuto dal suo compagno Stefano Rastelli. Aveva promesso che il suo nome sarebbe stato unico e così è stato, sebbene la sua scelta abbia già scatenato l’ironia trascinante diche l’ha commentato in diretta a Viva Rai2!. Le sue parole non sono però piaciute alla figlia di Al Bano ePower, che è intervenuta su Instagram per rispondere allo showman e dirsi molto dispiaciuta per le parole sentite all’interno del suo programma. Cos’ha detto“La Nasti la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato ...