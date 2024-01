Romina Carrisi contro Fiorello | “Sei un bullo” Cosa è successo

(Di sabato 27 gennaio 2024), figlia della celebre coppia Al Bano ePower, ha recentemente dato alla luce il suo primo figlio, Axel Lupo. La scelta del nome ha suscitato commenti ironici da parte dello showman, che durante una sua performance ha scherzato anche su altri nomi di bambini celebri., 33 anni, non ha tardato a rispondere attraverso i social media, sottolineando la gravità dell’ironia su un nome appena scelto per un neonato, definendola una forma di bullismo. Ha inoltre fatto riferimento ai nomi die di sua sorella Catena, ipotizzando che anche loro possano essere stati oggetto di derisione in passato. “Baci e buon Sanremo… Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque” ha scritto, chiudendo il suo messaggio. Axel Lupo è il frutto ...

