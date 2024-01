Romagnoli spavaldo | “Non sono più quelli lì” | lancia la sfida al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ci siamo, domani ilriprenderà la propria avventura in campionato affrontando la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Unrimaneggiato, ma con un pizzico di fiducia in più, riprenderà domani il proprio campionato di Serie A. All’Olimpico di Roma andrà in scena lacontro l’ex Maurizio Sarri e la sua Lazio, in uno degli scontri diretti più attesi del campionato per la corsa Champions. Dovrà fare di necessità virtù Mazzarri, alle prese con una miriade di squalifiche e indisponibilità, ma con la consapevolezza che dalla prossima settimana potrà nuovamente contare su un gruppo più folto, a cui dovrebbe inoltre aggiungersi Nehuen Perez dell’Udinese. Per l’argentino, le visite mediche dovrebbero essere fissate per martedì prossimo secondo le ultime indiscrezioni dei massimi esperti di calciomercato....