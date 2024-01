’Romagna mia’ | omaggio a Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) La ’Santa Balera’ targata Mei di Faenza arriva a. Mercoledi 7 febbraio infatti salirà sul palco del teatro Ariston la nuova orchestra Santa Balera, formata da musicisti della generazione Z del liscio (i giovani under 30, per intenderci), per celebrare i 70 anni di Romagna Mia. "Festeggeremo i 70 anni die trasformeremo l’Ariston nella più grande balera d’Italia. Ci sarà tanta festa e tanta allegria" ha detto Amadeus nell’annunciare l’esibizione che vedrà sul palco 15 musicisti e 10 ballerini a eseguire quello che è considerato in maniera indiscussa l’inno della Romagna, pubblicato da Secondo Casadei nel 1954. L’anniversario assume ancora più significato dopo il tremendo 2023 della Romagna, quando il ritornello del celebre brano è stato intonato come inno di speranza dai tanti alluvionati e dai volontari impegnati ...