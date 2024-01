Robur davanti all’esame più difficile Vincere per cancellare tutti i fantasmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il momento, per la, è delicato: se da una parte la grottesca ed estenuante questione Franchi-Bertoni è rimasta congelata e non verrà tolta dal freezer per almeno altri quindici giorni, la squadra è a secco di vittorie da tre giornate e si è vista dimezzare il vantaggio sul Signa, seconda forza del girone, per quanto abbia già osservato, rispetto agli altri, il turno di riposo. Una flessione, quella subita dai bianconeri, che ci può stare, considerando i ritmi tenuti, senza alle spalle una adeguata preparazione, qualche infortunio di troppo, gli impegni ravvicinati e il peso di giocare su campi pesanti e sfiancanti. E se i tre pareggi ottenuti con Lastrigiana, Firenze Ovest e Sinalunghese hanno quindi soltanto rallentato il cammino della squadra di Magrini, con la classifica che ancora recita ‘0’ alla voce ‘sconfitte’, la partita in programma domani rimane un ...