Ritrovato dipinto di Klimt a Vienna dopo 100 anni del valore di 54 milioni di dollari

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un quadro di Gustav, avvistato per l’ultima volta ben 100fa, è stato. La casa d’aste im Kinsky, che si è occupata del ritratto, ha comunicato la sensazionale scoperta in una nota. Del pittore austriaco sono famosi altri dipinti come “Il Bacio” (Der Kuss, 1908), o “Madre con Bambino” (1907). Vediamo i dettagli suldiildi: il suo viaggio Dell’artista simbolo dell’art noveau e della celebre “secessione viennese” è statoun ritratto. Che rappresenta Fraulein Lieser, e apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria. Fu, inoltre, visto in pubblico l’ultima volta nel 1925, in occasione di una mostra ...

"Sarà impossibile per gli uffici avviare una effettiva ed imponente riduzione dell'arretrato e dei tempi del processo come richiesto dal Pnrr senza la copertura degli organici amministrativi, posto ...è stato ritrovato a Vienna secondo quanto riferito dalla BBC. Il dipinto apparteneva un tempo a una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l'ultima volta nel 1925 in vista di una mostra ...Un quadro di Gustav Klimt, avvistato per l’ultima volta ben 100 anni fa, è stato ritrovato a Vienna. La casa d’aste im Kinsky, che si è occupata del ritratto, ha comunicato la sensazionale scoperta in ...