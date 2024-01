Ritardi di produzione per il supermissile Usa | cosa sta succedendo nella Us Navy?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen – NienteUsa, almeno per ora. Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un altro imprevisto per la macchina bellica della US. Stavolta non si tratta del reclutamento di marinai, bensì dellae fornitura degli Standard Missile 6, anche noti come RIM-174 Standard ERAM, un missile di recente introduzione destinato alla difesa anti-area della flotta statunitense e potenzialmente destinato anche all’impiego anti-nave. IlUsa Entrato in servizio a fine 2013 l’SM 6 è un missile a due stati a propellente solido e rappresenta lo stato dell’arte di queste tecnologie disponendo di varie modalità d’impiego: guida inerziale, radar attiva e semi-attiva, e guida integrata oltre l’orizzonte CEC per una gittata di 240 km con una velocità di Mach 3,5 (l’attuale versione dell’SM 6 non è ...