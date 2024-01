Riccardo Muti torna all’Opera di Roma alla guida della Chicago Symphony Orchestra

Non sarebbe un buon periodo quello che sta vivendo la cultura italiana secondo Riccardo Muti , che ha commentato con pessimismo la stagione in ... (open.online)

La cultura nel nostro Paese sta attraversando un periodo ancora più drammatico, rivolto verso il basso, la casa di Lorenzo Da Ponte è in vendita ed ... (ilfattoquotidiano)

Tutti pensano solo ai... Maneskot o, come si chiamano, i Maneskin . Il maestro Riccardo Muti ci va giù duro e sferza, sbagliando (crediamo ... (liberoquotidiano)

«In Italia l’ignoranza è così grave per anni si è discusso se metterlo come inno nazionale» dice Riccardo Muti a proposito del “Va pensiero ” di ... (open.online)

Riccardo Muti torna all’Opera di Roma in concerto con la Chicago Symphony in occasione dei 100 anni della Banca del Fucino, i biglietti ... ()

Riccardo Muti torna sul podio dell’Opera di Roma per la tappa conclusiva della sua ottava tournée europea alla guida della Chicago Symphony Orchestra, di cui è Direttore musicale dal 2010 e di cui è ...Due Mozart e due Verdi. Riccardo Muti continua a inanellare strettissimi rapporti con il Teatro Regio e dopo aver diretto due titoli mozartiani come “Così fan tutte” nel 2021 e “Don Giovanni” di ...Il nome di Teodor Currentzis è il primo a spiccare tra i tanti che popolano il 43/o cartellone del Bologna Festival: l'osannato ma controverso direttore greco sarà per la prima volta a Bologna all'Aud ...