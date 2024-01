Riaperto il casello di Orte dopo la protesta degli agricoltori

(Di sabato 27 gennaio 2024) Qualche disagio per gli automobilisti in viaggio in A1 tra Lazio e Umbria. Infatti ilautostradale di(Viterbo) è stato temporaneamente chiuso in entrata e in uscita a causa delladi un gruppo di, che si sono ritrovati con diverse decine di trattori. Lo riporta il sito di Autostrade. Ildiè stato poipoco prima delle 17.

Re Carlo III, dopo l'operazione di ieri alla prostata ha trascorso oggi il suo secondo giorno in una clinica di Londra, dove ha ricevuto la visita della moglie Camilla. Il re, 75 anni, è arrivato ieri ...(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro Palestina che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in ...L’uscita autostradale di Orte, sull’A1, è stata chiusa al traffico per alcune ore a causa delle proteste degli agricoltori che si sono presentati con i trattori. Sulla scia di quanto sta accadendo nel ...