RFK Jr | un “grattacapo” per i democratici

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) Robert Kennedy Jr (RFK Jr.) potrebbe diventare un “” per ialle elezioni presidenziali di quest’anno. Kennedy, candidato come indipendente, è riuscito infatti a qualificarsi per il ballottaggio in diversi Stati. ? L’annuncio di Robert Kennedy Jr. di aver raccolto abbastanza firme per qualificarsi come indipendente per il