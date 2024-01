Renato Pozzetto tra aneddoti e ricordi | “Ho avuto una fortuna della Madonna”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Varese, 27 gennaio 2024 –, incontri decisivi e avventure rocambolesche. La storia di(83 anni) l’attore comico di una vita che “l'e? bela!”, uno dei protagonisti più noti e apprezzaticomicità italiana, tra i capiscuola del cabaret lombardo, diventata un libro, un’autobiografia dal titolo: “Ne uccide più la gola che la sciarpa. La mia storia”, in uscita il 30 gennaio per Rizzoli. “Ero al buio. C’era umidita?. Silenzio. Poi, di colpo, qualcuno ha acceso la luce. Non so se dopo mi hanno lavato. Poi ho visto la mia mamma. Bella, bellissima. Era il 14 luglio 1940. Era il giornomia nascita” racconta l’attore originario di Laveno-Mombello, piccolo paese del varesotto. Milano sullo sfondo A fare da quinta la Milano dei locali off, del Bar Gattullo, del “Dogui” e ...