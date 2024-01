Reims vs Nantes – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con l’obiettivo di ottenere tre vittorie consecutive in campionato e di salire tra le prime cinque della classifica di Ligue 1, ilaccoglierà ilallo Stade Auguste-Delaune II domenica 28 gennaio. I padroni di casa sono a due punti dal quinto posto del Lille, mentre gli ospiti sono al 13° posto dopo quattro sconfitte consecutive. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIltorna in campo in Ligue 1 nel fine settimana con l’obiettivo di prolungare il periodo di forma positivo e di sfruttare l’impressionante prima metà della campagna sotto la guida di Will Still. Dopo l’11° posto della scorsa edizione, il ...