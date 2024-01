Re Carlo operato alla prostata | “Sta bene | prima dell’intervento ha fatto visita a Kate Middleton | sono ricoverati nella stessa clinica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una succursale della Corte di San Giacomo dietro le mura discrete di unad’elite nel quartiere londinese chic di Marylebone. E’ l’immagine, in questo scorcio d’inizio 2024, della London Clinic, ospedale vip che ha accolto oggi il secondo paziente di casa Windsor in pochi giorni: reIII in persona stavolta, ricoverato per un intervento chirurgico condotto in porto nel giro di poche ore su una condizione “benigna” diingrossata, preannunciato dal palazzo con inedita trasparenza fin dsettimana passata. Un’operazione sulla carta di routine per il sovrano, la cui salute – a 75 anni compiuti e a poco più di 15 mesi dmorte della madre Elisabetta II e dsua ascesa al trono dopo sette decenni d’attesa – tiene peraltro inevitabilmente il Regno Unito col fiato ...