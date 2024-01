Re Carlo III sotto i ferri per l’intervento alla prostata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una succursale della Corte di San Giacomo dietro le mura di una clinica d’elite di Londra. È l’immagine della London Clinic che ha accolto ieri il secondo paziente di casa Windsor in pochi giorni: reIII in persona, 75 anni, ricoverato per un intervento chirurgico condotto in porto nel giro di poche ore su una condizione "benigna" diingrossata e preannunciato dal palazzo con inedita trasparenza. Il sovrano potrebbe essere dimesso oggi. Nella stessa clinica è ricoverata la nuora, la principessa Kate, 42 anni,posta a una ben più misteriosa operazione all’addome.