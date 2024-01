Rapinato dalla baby gang | nessuno interviene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Erano in cinque, coperti di passamontagna e armati di coltello e una spranga, contro uno. L’ennesima rapina da parte di unaai danni di un 15enne è avvenuta alla stazione di Sasso Marconi pochi giorni fa, alla luce del giorno, in mezzo a tante persone che, stando al racconto del ragazzino e dei familiari, non hanno fatto nulla per aiutarlo. Erano le 16.40. La vittima stava facendo rientro a casa. Arrivato alla stazione dei treni di Sasso il 15enne si è visto avvicinare dapprima da un ragazzo, più piccolo e a viso scoperto, che già conosceva per amici in comune. Dietro a lui sono comparsi altri quattro ragazzini, con in volto un passamontagna. Uno di loro brandiva una lama da venti centimetri, un’altro un cilindro di metallo. Laha accerchiato il 15enne e, minacciandolo, gli ha chiesto di ...