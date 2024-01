Rally Montecarlo 2024 | Neuville in testa dopo il day 3 | ma Ogier è vicinissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Altra giornata intensa aldi, la prima tappa della stagione del Mondiale diWRC. Altre 6 prove speciali da affrontare per tutti gli equipaggi che hanno dovuto fronteggiare condizioni tutt’altro che banali. Al comando di questo sabato ha concluso il belga Thierrycon la sua Hyundai.ha vinto quest’oggi due speciali: la SS9 Esparron – Oze 1, prima del giorno e la SS14 Pellafol – Agnières-en-Dévoluy 2, ultima prova del giorno. La macchina numero 11 ha preso il comando delle operazioni dalla seconda speciale di oggi e non l’ha più mollato fino al termine della giornata. I conti non sono comunque chiusi, perché Sébastiencon la sua Toyota è in seconda posizione a soli 3?3 di distacco da. Il ...