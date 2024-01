Rakitic ad un passo dall’Al-Shabab | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ivan, centrocampista del Siviglia, è a undal trasferimento a titolo definitivo all’Al-, club arabo Ivan, centrocampista del Siviglia, è a undal trasferimento a titolo definitivo all’Al-, club arabo in cui gioca anche Yannick Carrasco, ex stella dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, il giocatore croato sta sistemando gli ultimi dettagli con i bianconeri. Già in giornatadovrebbe volare in Arabia Saudita per svolgere le visite e firmare il nuovo contratto.