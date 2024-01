Rai | Pd | Unirai scrive sotto dettatura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Che tristezzachedel direttore Chiocci o di qualche ministro giornalista per difendere l'indifendibile. Invece di tutelare l'autonomia dei giornalisti, siamo agli attacchi frontali ai componenti della commissione di Vigilanza. Ricordiamo ache il Partito democratico non vuole 'dettare' nulla alle redazioni, pretendiamo invece che sia rispettata la corretta informazione e che non si interpreti il servizio pubblico come la tv del Governo e della sua propaganda. Ecco perché i vertici devono venire in Vigilanza ed ecco perché oggi abbiamo annunciato un sit-inla Rai a difesa della libera e corretta informazione pubblica”. Così i componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai.