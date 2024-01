Rai | Antoniozzi | ' c' è vero pluralismo ma Schlein si traveste da Pannella senza averne credibilità'

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Ellyè molto giovane ma sa perfettamente che il Pci colonizzò Raitre trasformandola in Telekabul e da allora è stata un'occupazione massiva della sinistra massimalista. È stato fatto di tutto in questi anni, con una rete che pur essendo pubblica aveva licenza di fare ciò che voleva degli avversari del Pds prima e del Pd poi: Craxi, Berlusconi fatti letteralmente a pezzi. Oggi che c'è unclima dilasidail carisma e la". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Elly Schlein è molto giovane ma sa perfettamente che il Pci colonizzò Raitre trasformandola in Telekabul e da allora è stata un’occupazione massiva della sinistra massimal ...NewTuscia – VITERBO – 6mila euro. Questa la somma raccolta in occasione dell’evento Terzo Tempo – Cena sotto le stelle, svoltasi lo scorso 16 luglio in via Marconi. Il ricavato, suddiviso in parti ugu ...