Qui Macerata Pagliari | Servono rabbia e coraggio»

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Il derby si prepara come una gara particolare cercando di trovare quel grammo di sfacciataggine eche possano permetterci di fare quel gradino che finora non siamo riusciti a compiere". Dino, allenatore della Maceratese, parla della sfida di domani a Civitanova a cui i tifosi chiedono quelle risposte finora non arrivate del tutto. Il derby non è una partita come le altre e i biancorossi devono riscattarsi anche di quello dell’andata, ma fare bene è soprattutto indispensabile per risollevare la stagione. Sulle spalle dei giocatori grava il peso di un match importante e quello di un cammino al di sotto delle aspettative. "Occorre fare meglio di quanto fatto, allenarsi al top per una partita a cui tengono tutti e che dà quel grado di responsabilità in più. Bisognerà stare attenti dal primo all’ultimo minuto". La Maceratese non è una ...