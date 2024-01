Qui Atalanta Scamacca-De Ketelaere | Dea con vista Europa

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’vuole riprendersi almeno momentaneamente il quarto posto. Questo pomeriggio alle 15, al Gewiss Stadium, arriva l’Udinese, che non batte i nerazzurri da dodici incontri e sta oscillando tra buone prestazioni, come quelle offerte contro Fiorentina e Milan, e risultati deficitari. Friulani con 18 punti ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione e in difficoltà, ma Gian Piero Gasperini, che ieri al centro sportivo di Zingonia ha festeggiato i suoi 66 anni, non si fida e tiene alta la guardia, spronando la sua squadra a battere un altro colpo. Dea quinta a 33 punti, a -1 dalla zona Champions, lanciatissima da cinque vittorie casalinghe consecutive con 16 gol segnati e in striscia positiva con sette vittorie e un pareggio nelle ultime nove giornate. "Sarà una partita difficile, perché loro sanno difendersi in modo compatto e ripartire molto bene. ...

