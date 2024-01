Quelle dieci coltellate di Caryl Menghetti al marito | il particolare agghiacciante che emerge dal passato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024)giovedì stava malissimo. Quei pensieri fissi che già inl’avevano costretta a ricorrere a cure psichiatriche erano tornati insieme a un senso di angoscia e pericolo per la figlia di 5 anni. Pensieri che avevano preso la forma di un vero e proprio delirio che le faceva vedere nelDiego Rota, 55 anni, falegname, una minaccia da eliminare. La tragica catena di eventi è iniziata con un intervento d’nza di un’ambulanza arrivata nel giardino della casa di famiglia e culminata con un delitto efferato. Nel mezzo, segnali che avrebbero potuto far presagire la tragedia. Segnali che da tempo destavano preoccupazione in famiglia.Leggi anche:uccide ilDiego Rota: “alla ...