Quella pasta in bianco | Fiorello | e noi

(Di sabato 27 gennaio 2024) In radio: «26 euro per unain, capito? Solo a Milano». (E giù risate, ndr). Ma anche, leggendo su quello che noi ci ostiniamo a chiamare Twitter: «I bar che hanno deciso di dedicarsi al caffè acido che ha preso piede nel resto del mondo dovrebbero mettere un avviso, chiamarlo in un altro modo (anche nobilitante, se vogliono: “caffè VERO”) così noi consumatori possiamo sapere cosa andiamo a bere, senza sofferenze inutili. Oppure decidiamo che quello che abbiamo sempre bevuto lo chiamiamo solo “espresso” e “caffè” lo lasciamo ai neopuristi ma insomma veniamoci incontro».da un lato, Luca Sofri dall’altro. Che ci sia un problema culturale sul riconoscimento di quello che per noi “foodies” (o come diavolo vogliamo definirci) chiamiamo “alta cucina” mi pare evidente. C’è una parte del mondo che pensa che siamo pazzi, ...