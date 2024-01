Quanto ha pagato il Como per Strefezza

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilpiazza uno dei colpi più importanti in questa sessione di mercato in Serie B. Forse il migliore. Dal Lecce è in arrivo...

Cyril Ngonge è l’ultimo acquisto di gennaio del Napoli in ordine di tempo. L’attaccante classe 2000 arriva dal Verona per... (calciomercato)

Il Como piazza uno dei colpi più importanti in questa sessione di mercato in Serie B. Forse il migliore. Dal Lecce è in arrivo Gabriel Strefezza: l`operazione.Nel quarto trimestre del 2023, si è registrato un continuo aumento dei rendimenti dei conti deposito, con la soluzione di Smart Bank che ha raggiunto l’apice dell’8%. Nonostante a gennaio 2024 i rendi ...Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...