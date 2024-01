Quando il ciclismo svernava in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Erano i primi giorni di febbraio del 1959 e Claes Dornicke, uno dei giornalisti più noti della Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie (Vrt), iniziò il suo approfondimento settimanale con un tramonto accelerato sul mar Tirreno (di “un’arancione accecante”, come raccontò nel servizio, anche se lo si vedeva in toni di grigio). Poi, dopo una dissolvenza in nero, le immagini mostravano una ruota che girava. Una musichetta ritmata seguiva una carrellata indietro che riprendeva un uomo che su di una bicicletta pedalava sui rulli. Stacco. Immagini di colline assolate, di strade sgombre. E biciclette. “I guanti e le sciarpe sono state lasciate in albergo e così anche le berrette di lana pesante. Il sole illumina Sabaudia e riscalda le ossa infreddolite da mesi di gelo fiammingo. È qui che Rik van Steenbergen e suoi compagni stanno preparando la stagione ciclistica che a breve inizierà”. ...