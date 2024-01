Qualificazioni Wta Linz 2024 | presenti Errani e Stefanini | tabellone complicato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono due le azzurre ai nastri di partenza delleal torneo Wta di: si tratta di Sarae Lucrezia, entrambe a caccia del pass per entrare nelprincipale in Austria. Sono due i turni da superare e purtroppo il sorteggio non è stato decisamente facile per le italiane. La giocatrice emiliana, infatti, affronterà la sempre insidiosa ungherese Bondar al primo turno e in caso di vittoria sfiderà nel turno decisivo una tra la polacca Frech, testa di serie numero due delcadetto, e la tedesca Seidel. Sulla strada della fiorentina, invece, troviamo subito la testa di serie numero quattro di questodi qualificazione, la statunitense Parks, qualora dovesse superare questo ostacolo al turno ...