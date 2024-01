Pubblica amministrazione | Cgia | “Più sprechi che evasione”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Burocrazia, debiti commerciali, lentezza della giustizia e, soprattutto,. Sono queste alcune delle cause delle principali inefficienze che caratterizzano la. A indicarle è l'Ufficio Studi dellache ha ripreso e allineato una serie di analisi. In sintesi sono: il costo annuo, sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con