Protesta trattori | chiuso casello Orte

(Di sabato 27 gennaio 2024) 15.28in entrata e in uscita ilautostradale di, a causa delladegli agricoltori. Oltre 100sono fermi intorno alla rotatoria di fronte al, bloccando sia l'accesso che l'uscita dall'A1. Manifestazioni conanche sul lungomare di Pescara e nell'Ennese. Gli agricoltorino da giorni in tutto il Paese,come nel resto d'Europa. Contestano l'aumento dei costi delle materie prime e le scelte che penalizzano l'agricoltura.

La protesta degli agricoltori arriva a Bari. Centinaia di trattori e mezzi agricoli si sono ritrovati a Punta Perotti per protesta re, in particolare, ... (quotidianodipuglia)

È chiuso il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori. Più di 100 trattori hanno bloccato il casello dell'A1 in entrata e in uscita. Sul posto diverse pattuglie della ...Il casello autostradale di Orte è stato chiuso, in entrata e uscita, a causa della protesta degli agricoltori. Gli iniziali 60 mezzi agricoli, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi agricoli ...