Protesta trattori a Orte | occupata rotatoria fuori dal casello

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si alza il livello delladegli agricoltori che oggi si sono ritrovati numerosi ae con una sessantina dihanno occupato laall'uscita del, bloccando di fatto entrata ed uscita dell'autostrada. "Vogliamo far sentire la nostra voce, ma il Governo ci offusca, offusca l'informazione - dice Antonio Felici, coordinatore della- vogliamo spiegare le ragioni della nostra agitazione". Gli agricoltori hanno intenzione di procedere a oltranza con il loro presidio.

La protesta degli agricoltori arriva a Bari. Centinaia di trattori e mezzi agricoli si sono ritrovati a Punta Perotti per protesta re, in particolare, ... (quotidianodipuglia)

Sono circa 120 i trattori provenienti da tutto il Molise che questa mattina hanno invaso le strade principali di Termoli, cittadina costiera in ... (iltempo)

La protesta degli agricoltori arriva a Bari. Centinaia di trattori e mezzi agricoli si sono ritrovati a Punta Perotti per protesta re, in particolare, ... (quotidianodipuglia)

Nuova protesta del Comitato agricoltori traditi. Rallentamenti e disagi per gli automobilisti sul raccordo Terni-Orte.Si alza il livello della protesta degli agricoltori che oggi si sono ritrovati numerosi a Orte e con una sessantina di trattori hanno occupato la rotatoria all'uscita del casello, bloccando di fatto e ...È tornata ad acuirsi stamani (e all’improvviso) la protesta dei trattori nella Calabria del nord-est. Decine di mezzi agricoli in colonna lungo la strada Statale nel tratto di Corigliano-Rossano e in ...