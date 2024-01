Pronto soccorso veterinario Dalle zecche alla rianimazione | un corso spiega come comportarsi

(Di sabato 27 gennaio 2024) Empoli (Firenze), 26 gennaio 2024 – Nei gruppi social l’argomento è all’ordine del giorno. Piovono annunci, richieste di aiuto e di informazione sudavanti al ritrovamento di un animale ferito.polpette avvelenate (tra le segnalazioni più comuni) a cani feriti recuperati per strada, qual è il comportamento corretto da tenere? Dopo Forte dei Marmi e Firenze, ilbase disbarca a Empoli per dare la possibilità a tutti di imparare da un medicointervenire in caso di necessità. Obiettivo: fornire strumenti per mettere i padroni e i conduttori (nel caso di addetti ai lavori) nelle condizioni di salvare la vita del proprio animale. Ma anche essere preparati a fronteggiare ...

Dopo Forte dei Marmi e Firenze, il corso base di pronto soccorso veterinario sbarca a Empoli per dare la possibilità a tutti di imparare da un medico come intervenire in caso di necessità. Obiettivo: ...Di fatto, ad appesantire le casse di Asl4, sono principalmente i medici a “gettone”, come vengono chiamati, che però in carenza di organico sono necessari per tenere aperto il pronto soccorso e il ...Per superare l’ingolfamento di ospedali e pronto soccorso si punta sulle case di comunità che dovrebbero fare da filtro sul territorio. Ma avete deciso chi e come ci si lavorerà «La legge di bilancio ...