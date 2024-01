Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev | finale Australian Open maschile 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024) I record registratati dadopo l’approdo a questadeglicontrosono già molti. Primo italiano della storia a giocare unain questo torneo, primo italiano a battere un giocatore numero uno del mondo in una prova del Grande Slam e via discorrendo. Sopratutto va detto che InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da ... (infobetting)

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da ... (infobetting)

Quante reti all'Olimpico Ecco il pronostico Il Napoli versione trasferta era stata una delle poche note liete di inizio stagione: 5 vittorie e 2 pareggi. Tutto però oscurato dalle tre sconfitte di ...I biancocelesti cercano la quinta vittoria di fila in campionato contro la squadra di Mazzarri, reduce dalla bruciante sconfitta con l'Inter in finale di Supercoppa ...Le due squadre in campo ritardano il segno X rispettivamente da 3 e 4 giornate consecutive ...