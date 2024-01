Progetto Haleglobe vicino alle donne con patologie che vogliono avere figli | Puntare sulla comunicazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Rinunciare ad una gravidanza a causa della malattia. E’ quello che accade a molteconautoimmuni una ricerca internazionale del 2017 ha riportato che il 59% delle intervistate aveva avuto menodi quelli che avrebbe voluto. "Non deve essere sempre così", affermano le principali esperte del settore, rappresentanti delle tre aziende ospedaliere universitarie toscane, insiemepazienti rappresentate dall’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar), riunite a Firenze in occasione dell’eventosalute di genere EX-Health,di Helaglobe. Per supportaree coppie in questo percorso - si legge in una nota - è necessario migliorare le conoscenze dellecon malattie immunomediate infiammatorie croniche in età ...