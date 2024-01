Profezia di Pillastrini | La Fortitudo non è da A2 Merita la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Stefanosarà il grande ex della partita di domani. Anche se la sua ultima panchina inè datata 1992. Ma al mondo dell’Aquila, dove è cresciuto, Pilla resta sempre legato. Stefano, qual è il suo giudizio sulla? "Squadra fortissima, composta da giocatori con grandissime motivazioni. E due americani di livello". Se l’aspettava così in alto? "Sinceramente sì". Davvero? "Sicuro". Perché? "Un play come Fantinelli, in A2, non ce l’ha nessuno. Così come un attaccante come Aradori E conoscendo bene Caja, pensavo che avrebbe fatto di Fantinelli quello che aveva di Cinciarini con Reggio Emilia. Il fulcro". Poi? "Beh, non faccio fatica a dire che Bolpin l’avevamo cercato anche noi. Poi, è chiaro, che non potevamo competere, come offerta e come appeal, con la". In sintesi? ...