Primo Levi | lo sconosciuto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Conversazione con Domenico Scarpa per sapere come l’autore di “Se questo è un uomo” ci può aiutare a capire i drammi di oggi. E scoprire che è difficile capirli perché spesso non abbiamo capito lui. Umanità nazista, la memoria come problema, antisemitismo biologico, inesistenza del male assoluto, realtà irrazionale, critica al sionismo, il baricentro della diaspora, impossibilità di comprendere, dovere di conoscere