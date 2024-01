Primi incontri per la riforma campionati | la A resta a 20 squadre | ipotesi accorpamento B e C

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il 2024 sarà l’anno della, ha promesso il presidente Figc Gabriele Gravina. E un incontro di due ore ha permesso alle parti di raccogliere prime idee ed esigenze. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non è in discussione il numero delledi Serie A. Il parere dei club è unanime: sia venti club. Casini ha subito confermato: “Il tema del numero dei club esiste ma non ci riguarda, ed è un nostro diritto decidere quantefanno parte del campionato”. Gravina ha accolto il punto di vista delle società, ma avrebbe anche suggerito un’: per la terz’ultima di A niente retrocessione diretta ma uno spareggio con la terza classificata in B, con la conseguenza di una diversa suddivisione della mutualità. Totale condivisione, secondo il quotidiano, anche sulla necessità di ...