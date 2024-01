Primavera | partita assurda tra Cosenza e Napoli | concessi ben tre calci di rigore!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sedicesima giornata del campionato2 con ilimpegnato sul campo del, gara combattutissima: com’è andata. Finalmente buone notizie per il. La squadra di Andrea Tedesco è infatti scesa in campo questo pomeriggio per giocare il delicato match della sedicesima giornata di campionato2 contro il. Un match davvero complicato, con ben tredi rigore assegnati, ma i 90? alla fine hanno visto prevalere gli azzurrini per 1-2. Il match è partito in salita, con ilche è passato in vantaggio con Attanasio, bravo a realizzare il primo penalty di giornata concesso per un fallo di Esposito in area. Il, però, non si scompone e riprende il filo del match. La ...