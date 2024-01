Prevenzione | cura e antiaging | ecco le terapie amate anche dalle star

"Il Nad in particolare è importante perché si tratta di una molecola che produciamo tutti, ma che crolla dopo i 30 anni, ed è la benzina delle nostre cellule – spiega Bonaccorso – ha tantissime ...che rende ogni soggetto responsabile delle scelte che opera in termini di prevenzione e cura. Per questo è necessario fare chiarezza e fornire tutte le informazioni utili per evitare episodi come ...17:02:58 CERVINO. “Giornata di prevenzione cardiovascolare”: al via nella mattinata di sabato 3 febbraio l’iniziativa gratuita dedicata alla salute, promossa e organizzata dal sindaco Giuseppe Vincigu ...