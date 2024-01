Preso con la droga Minorenne nei guai | è agli arresti in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) I carabinieri di Livigno, dipendenti dalla Compagnia di Tirano guidata dal capitano Riccardo Angeletti, hanno arrestato in flagranza di reato un diciassettenne, residente in paese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in un servizio serale perlustrativo finalizzato anche alla repressione dello spaccio di stupefacenti, nei pressi della stazione degli autobus, hanno controllato un giovane e, notandone l’atteggiamento nervoso, hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo circa 1 etto di stupefacenti tra hashish e marijuana. Nella perquisizione domiciliare sono spuntati altri 60 grammi di hashish. La sostanza era divisa in dosi. Il ragazzo è stato sottopostodomiciliari. M.Pu.