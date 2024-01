Presidio per la Palestina | scontri a Milano tra manifestanti e polizia | “L’antisemitismo sta ad Acca Larentia | non qui”

(Di sabato 27 gennaio 2024) “sta ad, non in questo corteo. Ma perché il governo ci ha vietato di manifestare?”. Se lo chiedono gli oltre milleche questo pomeriggio ahanno sfidato il divieto di manifestare per lanel Giorno della memoria. In piazzale Loreto ihanno provato a mettersi in marcia ma dopo pochi metri sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. E dopo un lungo stallo, il corteo è stato caricato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I trattori rientreranno nel presidio dell’ex mercato ortofrutticolo Cofa. Manifestano perché la Ue non tagli i sussidi, per rivedere i prezzi all’ingrosso per l’agro solare e gli impianti fotovoltaici ...un successo senza precedenti, visti i tempo per organizzare la protesta e per essere riusciti ...presente questa mattina al presidio. • STABILITA’ DEI PREZZI DI VENDITA E ACQUISTO. No agli abusi di ...Tensione a Milano, in via Padova, al presidio pro-Palestina non autorizzato. I manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si ...