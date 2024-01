Premio Tällberg-Snf-Eliasson | l’Università accoglie i vincitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) La statunitense Margaret (Meg) Lowman, pioniera mondiale dell’ecologia delle foreste, autrice ed educatrice per il suo innovativo lavoro scientifico per la protezione delle foreste del pianeta, e Andrew Bastawrous, proveniente dal Regno Unito, oftalmologo che ha portato la vista e quindi una vita migliore a più di un milione di persone. Sono loro idel-Snf-per la leadership globale 2023. Ieridi Pavia, che ospita un meeting dedicato alla leadership globale, con leader affermati ed emergenti provenienti da moltissimi ambiti e da 25 Paesi, ha reso omaggio aidurante un evento celebrativo e un ricevimento in aula Volta. ", sotto la guida del rettore Francesco Svelto - spiega il presidente di Fondazione ...