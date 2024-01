Preghiera della sera 27 Gennaio 2024 | “Ti rendo grazie | Signore”

“Ascolta la mia supplica” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

“Signore , aiutami a seguirti” . È la Preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe ... (lalucedimaria)

“Donami la Tua presenza” . É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie ... (lalucedimaria)

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , vuole suscitarci una domanda: quanta fiducia riponiamo davvero nella preghiera ? “Figlioli, credete ... (lalucedimaria)

“Aiutami a trovarti negli altri” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce ... (lalucedimaria)

Il costo del biglietto è di 20.00 euro, il prezzo delle attrazioni è a parte. La gita nasce da un gesto di solidarietà, condivisione e preghiera in memoria del giovane Enrico. La famiglia mette a ...Si conclude, sabato 27 Gennaio, con la Santa Messa celebrata al santuario di Maria Ausiliatrice in Aprica (So), la Visita pastorale al vicariato di Tirano, la prima di una serie di incontri che porter ...Le Case è un borgo lontano da tutto. Vista da lì, anche la guerra ha un sapore diverso; perlopiù attesa, preghiere, povertà. Inoltre si preannuncia un inverno feroce. Dopo la diramazione della ...